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Gündem
TRT Haber 28.11.2024 07:58

7 ilde "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Yasa dışı bahis" operasyonu: 48 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "SİBERAĞ-10" operasyonlarında hesaplarında 225 milyon lira işlem hacmi bulunan 48 şüpheli yakalandığını duyurdu.

7 ilde "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Yasa dışı bahis" operasyonu: 48 şüpheli yakalandı

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerliakaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 

 

Antalya, Giresun, Manisa, Konya, Sakarya, Mersin ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince “SİBERAĞ-10” operasyon düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak,internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

23'ü tutuklandı, 17’si hakkında adli kontrol kararı verildi

"SİBERAĞ-10" operasyonlarında hesaplarında 225 milyon lira işlem hacmi bulunan 48 şüpheli yakalandı. 23'ü tutuklanıp, 17’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. 

Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya,paylaşımında "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" notunu düştü.

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Ali Yerlikaya Bahis Dolandırıcılık İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı
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