Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla Sakarya'da yatsı ezanının ardından dua etti.

Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla Adapazarı ilçesindeki Orhan Camii'ne geldi.

Burada cemaatle selamlaşan Erbaş, yatsı ezanının okunmasının ardından cami minaresinden şöyle dua etti:

"Ya Rabbi, sevgili Peygamberimizin Kadir Gecesi'nde yaptığı dua ile sana yalvarıyoruz: 'Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizi de affeyle.' Sen bizim Mevla'mızsın, zalimlere karşı bize yardım eyle. Milletimize ve bütün Müslümanlara birlik ve beraberlik nasip eyle Ya Rabbi. Şu mübarek Kadir Gecesi hürmetine tüm mazlumlara, mağdurlara, evlerinden ve yurtlarından çıkarılmış mağdurlara kurtuluş nasip eyle. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve peygamberler şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden en kısa zamanda kurtar Allah'ım. Milletimizi, İslam ümmetini ve tüm insanlığı yaşamış olduğumuz salgın hastalık illetinden muhafaza et Allah'ım. Ya Rabb; hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza edalar nasip eyle. Bu salgın hastalık sebebiyle vefat eden kardeşlerimize ve tüm geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım. Suya muhtaç beldelerimiz var, kuraklık yaşayan topraklarımıza rahmetinden bol ve bereketli yağmurlar ihsan eyle Allah'ım."

Salavat getirilmesinin ardından Erbaş cemaate yatsı namazını kıldırdı.

Namazın ardından dua eden Erbaş camiden ayrıldı.

İstanbul

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Eyüp Sultan Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii gibi kentin tarihi camileri ile Büyük Çamlıca Camii'nde vakit namazları eda edildi. Cemaatle kılınan vakit namazlarından sonra dualar edildi. "Tam kapanma" uygulaması nedeniyle camilerde Kadir Gecesi programları düzenlenmedi.

Camilerin minarelerinden Kadir Gecesi dolayısıyla dualar okundu. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin minaresinde okunan duada şu ifadelere yer verildi:

"Allah'ım, mübarek Kadir Gecesi hürmetine tüm mazlumlara, evlerinden ve yurtlarından çıkarılmış mazlumlara kurtuluş nasip eyle. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'yı ve peygamberler şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Milletimizi, İslam ümmetini ve tüm insanlığı bu salgın hastalık illetinden kurtar Allah'ım. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva eyle. Bu salgın hastalık yüzünden vefat eden kardeşlerimize ve tüm geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım. Kuraklık çeken topraklarımıza rahmetinden, bol ve bereketli yağmurlar ihsan eyle Allah'ım."

Mahyalar süslendi

87 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin minareleri, "La İlahe İllallah" yazılı mahyayla süslenirken, Sultan Ahmet Camisi'nde "Vakit Paylaşma Vakti" yazılı mahya asıldı. Büyük Çamlıca Camisi'nin mahyasına ise Türk bayrağı yansıtıldı.

Ankara

Kocatepe Camii'nde yatsı namazının ardından düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve salavatlarla başladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Kadir Gecesi'nin önemini anlatan vaaz verdi.

Hüzün ve sevinci birlikte yaşadıklarını ifade eden Argun, Kadir Gecesi Covid-19 salgını sebebiyle camilerde idrak edilemediği ve ramazan ayının sonuna yaklaştıkları için hüzünlü olduklarını belirtti.

Argun, İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara yönelik saldırısına tepki göstererek, "Mescid-i Aksa'da mabet masumiyetinin dahi gözetilmeden ibadet halindeki din kardeşlerimize saldırıların gerçekleştiğini görüyor, üzülüyor ve kederleniyoruz. Duamız odur ki en kısa zamanda aklıselim hakim olur ve bu saldırılar son bulur." dedi.

Kadir Gecesi'ne kavuştukları için de sevinçli olduklarını dile getiren Argun, Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunun buyrulduğunu hatırlattı.

Argun, bin ayın, 83 yıl 4 ay yani ortalama bir insan ömrü kadar olduğuna dikkati çekerek, Kadir Gecesi'nin Allah'ın bir hediyesi olduğunu kaydetti.

Program, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt'un duasının ardından sona erdi.

Öte yandan Kadir Gecesi dolayısıyla yatsı ezanlarının ardından tüm camilerden tekbir, salavat ve dualar okundu.

Edirne

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ndeki Kadir Gecesi programı sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı.

Yatsı namazı öncesi düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda ilahi ve kasideler okundu, dua edildi.

Program, Edirne Müftülüğünün sosyal medya hesabından anlık paylaşıldı.

Camiye gelen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına riayet ederek programa iştirak etti.

Mardin

Mardin'de İl Müftülüğü tarafından Tarihi Şehidiye Camisi'nde düzenlenen program, yeni tip koronavirüs (Covid-19 ) salgınıyla mücadele tedbirlerine uyularak gerçekleştirildi.

Sınırlı sayıda vatandaşın katılım sağladığı programda din görevlileri tarafından ilahi ve kasideler okundu.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, vaazında Kadir Gecesi'nin önemine işaret etti.

Program, müftülük tarafından sosyal paylaşım sitelerinde canlı olarak verilerek vatandaşların izlemesi sağlandı.

Siirt

Siirt'te Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle vatandaşların programa katılmaması üzerine, Abdülhakim Sancak Çarşı Camisi'ndeki program sosyal medyadan canlı yayınlandı.

Yatsı namazının ardından başlayan programda din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Batman

Batman'da da İl Müftülüğünce Merkez Şevket Başak Camisi'nde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Kürtçe, Türkçe ve Arapça Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü Turgut Erhan vaazında, Kadir Gecesi'nin tüm insanlığın kadrini yücelten bir gece olduğunu belirterek, "Rabbimiz bu gecede gönderdiği Kur'an-ı Kerim ile insanlığı muhatap almış, son ve mükemmel din olan İslam ile insanlığı şereflendirmiştir." dedi.

Program, sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı.

Elazığ

Elazığ'da da camilerde sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilerek namaz kılındı, dua okundu.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın Kadir Gecesi'nin önemini anlattığı programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Programın sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'ndeki program, yeni tip koronavirüs (Covid-19 ) salgınıyla mücadele tedbirlerine uyularak gerçekleştirildi.

Az sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen programda ilahiler seslendirildi.

Programın sonunda Türk Kızılay Akçakoca Şubesi tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Karabük

Karabük'te İl Müftülüğü tarafından Beşbinevler Merkez Camisi'nde düzenlenen program, salgın tedbirlerine uyularak gerçekleştirildi.

Sınırlı sayıda vatandaşın katılım sağladığı programda, din görevlileri tarafından ilahi ve kasideler okundu.

Bolu

Bolu'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Bayezid Camisi'nde düzenlenen programda Bolu Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu vaaz verdi.

Yatsı ezanından sonra minarelerden dua, tekbir ve salavat sesleri yükseldi.

Bartın

Bartın'da İl Müftülüğünce Merkez Şadırvan Camisi'nde Covid-19 tedbirlerine uyularak ibadet edildi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programa katılan sınırlı sayıdaki cemaat, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Kocaeli

Kocaeli'de Yenicuma Camisi'ne gelen vatandaşlar, yatsı namazı öncesi okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Salavat getirilen ve ilahiler seslendirilen programa katılan vatandaşların Covid-19 önlemleri kapsamında maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.