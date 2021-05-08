Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 23:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de okul önünde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde, bugün bir okulun önünde iftar zamanı bomba yüklü bir araçla düzenlenen terör eyleminde aralarında öğrencilerin de bulunduğu en az 30 sivilin hayatını kaybettiğinin ve 50'nin üzerinde kişinin yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Mübarek Kadir Gecesi’nde bu insanlık dışı terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyor ve adalet önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Menfur saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralananlara şifa dilenen açıklamada, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine Türkiye'nin içten taziyeleri sunuldu.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Afganistan
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