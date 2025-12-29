Kabine ve siyasilerden şehit polislerimiz için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mesajında operasyonda şehit düşen kahraman polislerin acısını paylaştığını belirterek, "Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehid olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "başsağlığı" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mesajında, "Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

"Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, terörle mücadelenin kesintisiz süreceği vurgusunu yaparak şu mesajı paylaştı;

Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar temenni ediyor, fedakarca görev yapan emniyet teşkilatımızın her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum. Terörle mücadelemiz, milletimizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla devam edecektir.

"Terör insanlığın düşmanıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, şunları kaydetti;

Yalova’da DAEŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman Emniyet Güçlerimizin ve milletimizin başı sağolsun. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir.

"5 şüpheli gözaltına alınmıştır"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit olan kahraman polislerimiz için Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diledi.

Yılmaz, "Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi.

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dileyen Bayraktar, "Operasyonda yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar niyaz ediyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

"Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam edecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından, operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dilediğini belirterek, operasyonda yaralanan polislere ve bekçiye acil şifa temennisinde bulundu. Milletin huzuruna kast eden tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Kacır, "Aziz milletimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"Terörün her türlüsüne karşı devletimiz dimdik ayaktadır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyerek, "Operasyonda yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da şehit düşen polislere Allah'tan rahmet dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Mekanları cennet, makamları ali olsun inşallah. Kıymetli ailelerine, Emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Operasyonda yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar temenni ediyorum. Terörün her türlüsüne karşı devletimiz dimdik ayaktadır."