Yılbaşında hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye, yeni yıla Rusya ve İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında girecek.

31 Aralık 2025 yılbaşı gecesi ve 2026'nın ilk gününde yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek, iç ve doğu kesimlerde dondurucu soğuklar etkili olacak.

Ankara ve İstanbul'da yılbaşı havası

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da 2025'i 2026'ya bağlayan yılbaşı günü oldukça soğuk ve yağışlı geçecek. Megakentte gün genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olması bekleniyor. Ancak akşam saatlerinden itibaren Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklar hızla düşecek. Gece yarısı özellikle şehrin yüksek kesimlerinde (Çamlıca, Beykoz, Aydos, Hadımköy gibi) yağmurun yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık: Gündüz 5 derece civarında olan sıcaklıkların gece 0 ile 3 derce seviyelerine kadar gerileyeceği öngörülüyor.

Başkent Ankara'da ise yılbaşı gecesi dondurucu soğuklar hakim olacak. Gün içerisinde kar yağışlı, gece ise yer yer kar sağanaklarının etkili olması bekleniyor. Kar yağışı ihtimalinin yüzde 40-45 civarında olduğu kentte, hava sıcaklığının gündüz 4 derece seviyelerinde seyretmesi, gece ise dondurucu bir soğukla birlikte -10 ile -11 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

Başkentte yeni yılın ilk günü yağışın etkisini kaybetmesi ve havanın parçalı bulutlu ve güneşli olması beklense de dondurucu soğuklar devam edecek.

Doğu Anadolu’da "ekstrem" soğuklar

MGM verileri, Doğu Anadolu bölgesinde yeni yıl gecesinin oldukça sert geçeceğini işaret ediyor. Bölgede 31 Aralık gecesi beklenen en düşük sıcaklıklar Ardahan'da -19, Ağrı'da -15, Erzurum'da -14, Hakkari'de -13, Tunceli'de -9 derece civarında seyredecek.

Hafta başından itibaren etkili olan yağış sisteminin yılbaşı günü Marmara'nın batısı hariç ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı öngörülüyor.

Yetkililer, yılbaşı gecesi oluşabilecek buzlanma, don olayı ve iç kesimlerdeki pus/sis hadiselerine karşı vatandaşları ve özellikle trafiğe çıkacak sürücüleri ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.