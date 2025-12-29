Çok Bulutlu -0.8ºC Ankara
Gündem
AA 29.12.2025 10:25

DMM'den Yalova'daki terör operasyonuna ilişkin dezenformasyon açıklaması

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyona ilişkin, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması, kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

DMM'den Yalova'daki terör operasyonuna ilişkin dezenformasyon açıklaması

DMM'den yapılan açıklamada, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyona ilişkin olarak, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda gerçek dışı, doğrulanmamış ve kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımların yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlgili tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla görev yapmaktadır. Resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması; kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Yalova
