Yılın kelimesi belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yılın kelimesini duyurdu.

Bakan Ersoy, "Türk Dil Kurumu tarafından, halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramı “dijital vicdan” oldu" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 300 bin oyun kullanıldığını belirten Bakan Ersoy, "Bu süreçte seçilen kavram; dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir “tıklama”ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor" dedi.

"Bireysel ve toplumsal duyarlılıklarımıza ayna tutan güçlü bir kavram"

“Dijital vicdan”ın bireysel ve toplumsal duyarlılıklarımıza ayna tutan güçlü bir kavram olarak öne çıktığını söyleyen Bakan Ersoy, "Bu anlamlı çalışmaya katkı sunan Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile değerlendirme kurulunda yer alan kıymetli akademisyen ve uzmanlara teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.