Çok Bulutlu 0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.12.2025 12:08

Burhanettin Duran: Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacak

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı. Duran, "Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacaktır" dedi.

Burhanettin Duran: Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacak
[Fotograf: AA]

 

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonda şehit düşen kahraman polislere Allah'tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerine ise acil şifalar diledi.

Yalova'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 polisimiz şehit oldu
Yalova'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 polisimiz şehit oldu

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakârlığıyla aralıksız şekilde sürecektir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacaktır. Milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran Şehit
Sıradaki Haber
Ömer Çelik: Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:19
Kastamonu'da dev dalgalar sahil şeridine zarar verdi
13:19
Fırıncılar Federasyonu: 2026’da ekmek fiyatı değişmeyecek
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı
13:06
Kanala düşen araçtaki 4 kişi için arama çalışması yapılıyor
12:37
Karla kaplı yollarda hastalar hastaneye ulaştırıldı
12:46
Adıyaman'da 1800 yıllık kubbeli mezar odası bulundu
8 yılda 160 görev: Kadavra köpeği Melo’nun başarı hikayesi
8 yılda 160 görev: Kadavra köpeği Melo’nun başarı hikayesi
FOTO FOKUS
Kümese giren 6 başıboş sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü
Kümese giren 6 başıboş sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ