Gündem
TRT Haber 29.12.2025 12:04

Ömer Çelik: Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polis memurları için taziye mesajı yayımladı. Çelik, "Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir" dedi.

Ömer Çelik: Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecek
[Fotograf: AA]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyon sırasında şehit düşen emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet dileyerek, "Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman emniyet güçlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Yalova'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 polisimiz şehit oldu
Yalova'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 polisimiz şehit oldu

Operasyonda yaralanan güvenlik güçlerine de acil şifalar dileyen Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi;

Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir.

Ömer Çelik Şehit
