Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 45 dakika sürdü.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan
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