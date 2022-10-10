HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışma hayatıyla ilgili yapılan çalışmaları TRT Haber'e değerlendirdi. Emeklilikte yaşa takılan işçilere ilişkin taleplerini de anlattı.

Geçici ve mevsimlik işçilere yönelik beklentilerini açıklayan Arslan şunlaı söyledi:

''Kamudaki bu geçici mevsimlik işçilerin mağduriyetlerin giderilmesi için bunların 12 ay çalışabileceği 12 ay primlerinin ödenebileceği 12 ay maaşlarını alabilecekleri bir modele ihtiyaç var.''

Kamuda taşeron sisteminin ortadan kaldırılmasını istediklerini belirten, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, ''Biz kadro alamayan başta kitlerde çalışan arkadaşlarımız olmak üzere kadrolarının verilmesini kamuda taşeron sisteminin tamamen ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Sayın bakanımızda bu konuda çözüm noktasında bizim kadar hem ısrarcı hem de bu konuyu çözme konusunda iradesi var'' dedi.

EYT düzenlemesinde sona doğru

Emeklilikte yaşa takılan işçilere ilişkin taleplerini de anlatan Arslan, şunları söyledi:

''Bizim şuanda EYT lilerli ilgili çözüm talebimiz şu, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe giren ve sigortalı olarak çalışmaya başlayan herkes eski mevzuata göre emeklilik haklarını kullanması gerekir.''

Mahmut Arslan, çalışanların vergi dilimlerinin yüzde 10'da sabit tutulması gerektiğini de ifade etti.