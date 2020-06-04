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İyi Partili Türkkan'a ait fabrika ve çiftlikteki kaçak yapılar mühürlendi
[Fotoğraf: DHA]
İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'deki fabrikasının orman arazisinde kalan kaçak bölümleri mühürlendi. Ayrıca Türkkan'a ait çiftlikteki ruhsatsız yapılarla ilgili de para cezası uygulandı.
Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesindeki yağ fabrikasının bazı depolarının orman arazisi üzerine kurulduğunu belirledi.
İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait işletmenin bu bölümleri mühürlendi. Bin 369 metrekarelik alan, şerit çekilerek kullanıma kapatıldı.
Dilovası Belediyesi Meclis kararıyla, Türkkan'a ait çiftlikte de incelemede bulunuldu.
15 yapının kaçak olduğu belirlendi, 662 bin lira para cezası uygulandı.
Yapılara ruhsat alınması için bir ay süre tanındı, ayrıca suç duyurusunda bulunuldu.
Etiketler: İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan KocaeliSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 16:25
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