Aygün, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ile ilgili açıklamasını Twitter hesabından yaptı. Adaylara başarılar dileyen Aygün, 14 Haziran'da gerçekleştirilecek 2020-MSÜ sınavına giriş belgelerini adayların erişimine açıldığını ifade etti.

14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2020-MSÜ Sınava Giriş Belgelerini adayların erişimine açtık. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim. @msuedutr @eafyoncu https://t.co/CAPfUvvGh7 — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 4, 2020