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MSÜ sınavının giriş belgeleri erişime açıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 14 Haziran'da yapılacak MSÜ sınavının giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Aygün, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ile ilgili açıklamasını Twitter hesabından yaptı. Adaylara başarılar dileyen Aygün, 14 Haziran'da gerçekleştirilecek 2020-MSÜ sınavına giriş belgelerini adayların erişimine açıldığını ifade etti.
14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2020-MSÜ Sınava Giriş Belgelerini adayların erişimine açtık. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim. @msuedutr @eafyoncu https://t.co/CAPfUvvGh7— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 4, 2020
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