Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Genel Kurulu'nda okundu.

CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü.



3 milletvekilinin haklarında, kesin hüküm giydiklerine dair mahkeme kararı bulunuyor.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin Meclis Genel Kurulu'nda okunmasıyla 3 kişinin vekilliği düşmüş oldu.