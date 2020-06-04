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CHP ve HDP'li 3 ismin vekilliği düşürüldü
Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Genel Kurulu'nda okundu.
CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü.
3 milletvekilinin haklarında, kesin hüküm giydiklerine dair mahkeme kararı bulunuyor.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin Meclis Genel Kurulu'nda okunmasıyla 3 kişinin vekilliği düşmüş oldu.
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