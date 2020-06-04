Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamadada şöyle denildi:

"Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda 26 Temmuz 2016’da yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yapan yabancıların Türk vatandaşlığını kazanmalarına olanak sağlanmıştır.

Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesindeki tutarlarda yapılan iyileştirici yeni düzenlemelerle birlikte, uygulamanın başladığı tarihten günümüze kadar ülkemize en az 3 milyar 261 milyon 500 bin ABD doları yatırım yapan 9 bin 11 yabancı yatırımcı Türk vatandaşlığını kazanmıştır."