İddialar yargıda, gözler parti disiplin kurulundan çıkacak kararda.

İyi Parti içindeki tartışmalar, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğuna yönelik iddiasıyla başladı.

Kavuncu yargıya başvurdu, genel merkez disiplin mekanizmasını başlattı.

Ümit Özdağ, yazılı savunmasını genel merkeze gönderdi.

Müşterek Disiplin Kurulu, Özdağ'ın savunmasını görüşecek

Özdağ savunmasında iddialarının arkasında durdu. İyi Parti'nin CHP, Saadet Partisi ve HDP ile ortak anayasa çalışması yaptığı iddialarını bir kez daha tekrarladı.

Gözler şimdi disiplin kurulundan çıkacak kararda. Müşterek Disiplin Kurulu, Ümit Özdağ'ın savunmasını 16 Kasım Pazartesi günü görüşecek.

'Seçmen beni kovalar'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da, partisindeki tartışmaları gündemine almadı.

"Biz ne dedik? Milliyetçiyiz dedik, iki demokratız dedik, üç kalkınmacıyız dedik. Burada bir tereddüt, seçmenimiz bizde hissederse, bir televizyon programında söylemiştim, çıkarır ayakkabısını eve kadar beni kovalar."