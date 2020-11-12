Önce liste krizi, ardından FETÖ'cü suçlaması...

İyi Parti'de bu kez de gizli anayasa tartışması yaşanıyor.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Sayın Akşener'e seslenmek istiyorum HDP ile masaya oturmak kabul edilebilir değil benim açımdan, İyi parti sizin babanızın çiftliği de değil. HDP ile gizli anayasa çalışması yapıldı" sözlerine parti yönetiminden tepki geldi.

'HDP ile msaya oturuldu' iddiasına cevap

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Özdağ'ın "İyi Parti, HDP ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce gizli anayasa taslağı hazırladı" iddiasıyla ilgili, "Ortada kamuoyunu ikna edecek belge, veri, delil yokken İyi Parti'ye yöneltilen bu iftiranın elbette ki bir bedeli olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Özdağ: Akşener HDP ile ilişkiler konusunda şeffaf değil

Hakkında disiplin süreci devam eden Ümit Özdağ'a göre Genel Başkan Akşener HDP ile ilişkiler konusunda şeffaf değil.

"Taslak bu. 4 siyasi parti liderinin katılımıyla, kamuoyuyla örtülü veya açık paylaşılacak neden örtülü? Toplumdan ne gizleyeceksiniz?"

"Siyaseten bedeli bellidir"

Dervişoğlu konuşmasında disiplin sürecini de işaret etti:

İyi Parti olarak Sayın Ümit Özdağ'ın iddialarını ciddiye alan herhangi bir arkadaşımız, mensubumuz yoktur. Kendisi disiplin kurulana sevk edilmiş durumdadır. Siyaseten bedeli bellidir, karşılığı olması lazımdır."