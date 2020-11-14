Yarın saat 16.30’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan hastanede çalışmalar aralıksız sürüyor.

Hastane önüne kurulan dev platformda, halka bir konuşma yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi öncesince ekipler büyük bir titizlikle çalışmaya devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da açılışı yarın gerçekleştirilecek olan Pandemi Hastanesi’nde 100 yatak,100 oda, 6 ameliyathane ve 24 yoğun bakım odası yer alıyor. Tüm detayların düşünüldüğü hastane, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin hemen yanında yapıldı.

Halk heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Bahçeli’yi bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise coşku hakim.

Vatandaşlar, yaşadıkları heyecanı şöyle anlattı: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Anavatan Türkiye ile KKTC'nin her zaman birlikte hareket ettiğini yarın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Dünyasının bilge lideri Devlet Bahçeli buraya gelerek tüm dünyaya ilan edecektir. Onların gelmesini heyecanla bekliyoruz. Doğu Akdeniz'de yaşanan bu olayların ardından böylesine birlikte fotoğraf verilmesi, bütün dünyaya gereken cevabı vermiş olacaktır.”

