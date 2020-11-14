Haber Giriş: Kaynak: AA
Doğu Akdeniz'de Turgutreis-5 Tatbikatı yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de TCG Kınalıada, TCG Atak, TCG Bora ve Pakistan gemisi PNS Zulfiquar'ın katılımıyla Turgutreis-5 Tatbikatının yapıldığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Turgutreis-5 Tatbikatı'nın, TCG Kınalıada, TCG Atak, TCG Bora ve Pakistan gemisi PNS Zulfiquar'ın katılımıyla Doğu Akdeniz'de icra edildi. Tatbikat bitiminde, PNS Zulfiquar tarafından 12-13 Kasım tarihlerinde Akdeniz Kalkanı Harekatı destek görevi gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma BakanlığıSon Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 15:59
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