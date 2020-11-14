MSB'den yapılan açıklamada, Turgutreis-5 Tatbikatı'nın, TCG Kınalıada, TCG Atak, TCG Bora ve Pakistan gemisi PNS Zulfiquar'ın katılımıyla Doğu Akdeniz'de icra edildi. Tatbikat bitiminde, PNS Zulfiquar tarafından 12-13 Kasım tarihlerinde Akdeniz Kalkanı Harekatı destek görevi gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.