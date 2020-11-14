Ünal Tatar TÜBİTAK'ta çalışıyordu. 2012 yılında dönemin FETÖ'cü savcısı Mustafa Bilgili'nin odasında, Kozmik Oda belgelerini harddiske kopyaladı. Devletin en gizli belgelerinin yer aldığı 1,5 terabaytlık hardiski yurt dışına kaçırdı. Belgeler FETÖ elebaşı Gülen'e gitti.

Kozmik oda belgelerini dönemin savcısının odasında kopyaladı

FETÖ'nün 17-25 Aralık Kumpası'ndan sonra Ünal Tatar'ın TÜBİTAK'taki görevine son verildi. Ancak 2 hafta sonra Havelsan'da çalışmaya başladı. Bu durum basına yansıyınca bir hafta sonra orada da işten çıkartıldı. FETÖ'cü Ünal Tatar, 13 Nisan 2015’te yurt dışına kaçtı.

Firari FETÖ'cünün New York Üniversitesi'Nde çalıştığı ortaya çıktı

Tatar'ın ABD'de New York Üniversitesi’nde doçent olarak görev yapmaya başladığı ortaya çıktı. Firari FETÖ'cünün üniversitede iç güvenlik ve siber güvenlik uzmanı olarak yer aldığı belirlendi.

Hakkında 'siyasi, askeri casusluk ve FETÖ üyeliği' suçlamasıyla arama kaydı bulunuyor. Ünal Tatar, ayrıca TÜBİTAK'ta görev aldığı dönemde Balyoz ve Odatv soruşturmalarında da hazırladığı bilirkişi raporlarıyla rol oynadı.