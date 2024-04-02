İyi Parti'de kurultay takvimi süreci haftaya başlayacak

Türkiye yeni yerel yöneticilerini seçti, İyi Parti, seçimden Türkiye genelinde yüzde 3,77'lik oy oranıyla çıktı.

Beklenilenden düşük gelen sonuç nedeniyle olağanüstü kurultay kararı alındı.

İstifa çağrılarına kurultay kararıyla yanıt verdi

Kendisine yönelik istifa çağrılarına kurultay kararıyla yanıt veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, parti yönetimiyle bir araya geleceği ifade ediliyor.

Akşener'in, seçim sonuçlarını ve kurultaya giden süreci Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı üyeleriyle istişare etmesi öngörülüyor. Bu süreçte partisinin milletvekilleriyle de görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Kurultay takvimi gelecek hafta başlayacak

Meral Akşener, toplantıların ardından olağanüstü kurultay için düğmeye basacak.

Kurultay takviminin gelecek hafta başlatılması bekleniyor.

Parti tüzüğüne göre, Genel Başkan'ın kurultay çağrısı yapmasının ve takvimin başlatılmasının ardından olağanüstü kurultayın 60 gün içerisinde yapılması gerekiyor.

İyi Parti kaynakları, sürecin hızlı işletileceğinin altını çiziyor.

Peki Meral Akşener yeniden genel başkan adayı olacak mı? Bu soru hala belirsizliğini koruyor...

İyi Parti'nin tüzüğüne göre, seçimli olağanüstü kurultay, Genel Başkan veya GİK'in gerek görmesi halinde veya Kurultay delegelerinin, en az üçte birinin noterden onaylı yazılı istemleri üzerine 60 gün içerisinde yapılması gerekiyor.