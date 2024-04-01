İyi Parti olağanüstü kongreye gidiyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, açıklamasında şunları kaydetti;

Sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor milletimizin iradesiyle seçilen tüm büyükşehir belediye başkanlarını ilçe ve belde belediye başkanlarını belediye meclis üyelerine ve muhtarları tebrik ediyorum.

İyi parti olarak biz de üzerimize düşen sorumlu alacağız her zaman yaptığımız gibi seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi öz eleştirilerimizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugün daha sonra da milletimizin bize vermiş olduğu mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız.

Nitekim tam da bu sebeple parti sözümüzün genel başkanı olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimle kongremizi toplayacağız.