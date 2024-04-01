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TRT Haber 01.04.2024 14:06

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kalıcı refah artışı sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız. Böylece, yapılan ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kalıcı refah artışı sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerel seçimlerin ardından ekonomiye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Yatırım ve üretim ile bünyemizi güçlendiriyoruz"

Türkiye, Mahalli İdareler Seçimlerini demokrasisine yaraşır bir biçimde gerçekleştirmiştir. Vatandaşımızın iradesi ile oluşan sonuçların ülkemize, milletimize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi ve kalkınmada daha yüksek hedeflere ulaşma yolunda, hayati derecede öneme sahip dört yılı aşan seçimsiz bir döneme girmiş bulunuyoruz.

Pandemi sonrası dünyadaki ekonomik daralmaya, bölgemizdeki savaşlara, tarihimizin en büyük afetinin getirdiği ilave yüklere rağmen, ülkemiz güçlü yapısını korumaktadır. Bu dönemde, depremin yaralarını saracak ve şehirlerimizi geleceğe çok daha dirençli bir şekilde hazırlayacağız. Ekonomide büyümeyi, istihdamı ve ihracatımızı artırıyor, cari açığımızı düşürüyoruz. Yatırım ve üretim ile bünyemizi güçlendiriyoruz.

"Enflasyonla mücadele temel önceliğimiz"

Gerek ekonomik gerek sosyal bakımdan enflasyonla mücadele temel önceliğimizdir. Geçen sene ilan ettiğimiz programımızı kararlı bir şekilde uygulayarak bunu başaracağız. Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız. Böylece, yapılan ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız.

Ekonomide yapısal reformlar yaparken, kamu yönetiminin verimliliğini geliştirmeye, demokratik standartlarımızı yükseltmeye, daha etkin işleyen bir adalet sistemi tesis etmeye odaklanacağız. Amacımız demokratik istikrar içinde büyümek ve büyümenin nimetlerini tüm kesimlere adaletli bir şekilde yansıtmaktır. 

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Cevdet Yılmaz Yerel Seçim 2024
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