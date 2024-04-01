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TRT Haber 01.04.2024 12:24

Bakan Kacır: Halkımızın takdirini kazanmak için daha fazla çaba ortaya koyacağız

Bakan Kacır, büyüme adına daha güçlü adımlar atacaklarını belirterek, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda daha hızlı yol almak ve ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz" dedi.

Bakan Kacır: Halkımızın takdirini kazanmak için daha fazla çaba ortaya koyacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Kacır, "Milletimizin sandıkta tecelli eden iradesi her şeyin üstündedir. Milletimizin refahını ve umutlarını artırmak için daha fazla çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Milli Teknoloji Hamlesi ve üretimle büyüme adına güçlü adım atacaklarını belirten Bakan Kacır, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda daha hızlı yol almak ve ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz. Reformlarla, yatırımlarla ve projelerle halkımızın takdirini kazanmak için daha fazla çaba ortaya koyacağız" dedi.

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Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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