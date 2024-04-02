Çok Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.04.2024 09:54

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz
[Temsili Fotoğraf: AA]

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadele operasyonlarının, bölgede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

 

ETİKETLER
Irakın Kuzeyi Terörle Mücadele Terör Örgütü PKK/YPG Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, NATO toplantısına katılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:40
Avustralya'dan İsrail'e: WCK çalışanlarının öldürülmesinde " Tam sorumluluk" al
10:34
Bakan Fidan, NATO toplantısına katılacak
10:21
İç sularda balık avı yasağı başladı
10:09
Oyların eşit çıktığı sandıkta muhtar kura ile belirlendi
10:07
ABD merkezli yardım kuruluşu, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğünü duyurdu
10:06
BIST 100 güne yükselişle başladı
ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
FOTO FOKUS
Başakşehir'de düzenlenen el bombalı saldırıda iş yerleri hasar gördü
Başakşehir'de düzenlenen el bombalı saldırıda iş yerleri hasar gördü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ