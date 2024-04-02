Bakan Fidan, NATO toplantısına katılacak

NATO Dışişleri Bakanları 2024 yılının ilk toplantısı için Brüksel'de bir araya geliyor. Toplantının gündeminde, genel caydırıcılık konuları, terörle mücadele ile Ukrayna'daki gelişmeler yer alacak. İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerinin ardından İttifak’ın son durumu ve Washington Zirvesi'nin hazırlıkları da gündeme gelecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan toplantıda, NATO’nun terörizmle ortak mücadele etmesi gerektiğini, bunun NATO’nun görevlerinden biri olduğunu belirtecek. Bazı NATO üyelerinin PKK/PYD/YPG terör örgütüyle ortaklık ilişkisine girmesinin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulayacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müttefiklerin birbirlerine savunma sanayii alanında yaptırım ve kısıtlama uygulamasının ittifak ruhuna aykırı olduğunu da dile getirecek. Avrupa’nın savunma ve güvenliğinin etkin şekilde sağlanabilmesine yönelik Türkiye’nin görüşlerini aktaracak.

Toplantı marjında Bakan Fidan'ın İngiliz, Alman, Bulgar ve Finlandiyalı mevkidaşları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.