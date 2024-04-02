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Gündem
TRT Haber 02.04.2024 10:30

Bakan Fidan, NATO toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3-4 Nisan'da Brüksel'de gerçekleşecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Fidan, terörle mücadeleyi gündeme taşıyarak, PKK/YPG'yle mücadele konusunda Türkiye'nin beklentilerini aktaracak.

Bakan Fidan, NATO toplantısına katılacak
[Fotograf: AA]

NATO Dışişleri Bakanları 2024 yılının ilk toplantısı için Brüksel'de bir araya geliyor. Toplantının gündeminde, genel caydırıcılık konuları, terörle mücadele ile Ukrayna'daki gelişmeler yer alacak. İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerinin ardından İttifak’ın son durumu ve Washington Zirvesi'nin hazırlıkları da gündeme gelecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan toplantıda, NATO’nun terörizmle ortak mücadele etmesi gerektiğini, bunun NATO’nun görevlerinden biri olduğunu belirtecek. Bazı NATO üyelerinin PKK/PYD/YPG terör örgütüyle ortaklık ilişkisine girmesinin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulayacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müttefiklerin birbirlerine savunma sanayii alanında yaptırım ve kısıtlama uygulamasının ittifak ruhuna aykırı olduğunu da dile getirecek. Avrupa’nın savunma ve güvenliğinin etkin şekilde sağlanabilmesine yönelik Türkiye’nin görüşlerini aktaracak.

Toplantı marjında Bakan Fidan'ın İngiliz, Alman, Bulgar ve Finlandiyalı mevkidaşları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan NATO Terörle Mücadele
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