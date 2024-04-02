Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki aylık yoğun mesaisi

Türkiye'nin dört bir yanındaki illere yapılan ziyaretler, önemli toplantılar, açılış törenleri ve yabancı liderlerle yürütülen diplomasi trafiği.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağırlıklı olarak yerel seçim gündemli son iki aydaki temposu oldukça yoğundu.

Erdoğan, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında il ziyaretlerine Zonguldak'tan başladı..

Adana'dan Van'a, Şanlıurfa'dan Tekirdağ'a, Manisa'dan Kayseri'ye Türkiye'nin 7 bölgesinin pek çok şehrini dolaştı. Toplamda partisinin 46 ilde düzenlediği mitinge katıldı. Ayrıca İstanbul'un 4 ilçesindeki mitinglerde İstanbul halkıyla buluştu.

Deprem konutlarının anahtar teslimini yaptı

Cumhurbaşkanı, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde afet bölgesindeydi.

Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman'a giderek deprem konutlarının anahtar teslimini yaptı.

Ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri, sağlık çalışanları ve askerler gibi toplumun farklı kesimleriyle iftar programlarında bir araya geldi.

İki aylık süreçte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki kabine toplantısına başkanlık etti..

Erdoğan mevkidaşlarıyla önemli görüşmeler yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süre zarfında lider diplomasisini de sürdürdü.

12 Şubat'ta Dünya Hükümetler Zirvesi için Dubai'ye gitti. 1 gün sonra Mısır'a geçti, mevkidaşı Sisi ile Kahire'de görüştü. Türkiye'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı ve Arnavutluk Başbakanı Rama'yı konuk etti.

Antalya Diplomasi Forumu marjında da bazı devlet ve hükümet başkanlarını ağırladı. Aralarında Rusya lideri Putin ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'ın da bulunduğu isimlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erdoğan çok sayıda liderle de telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de telefonla görüştü. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.