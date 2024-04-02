Parçalı Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.04.2024 05:56

Başakşehir'de düzenlenen el bombalı saldırıda iş yerleri hasar gördü

İstanbul Başakşehir'de motosikletli ve kar maskeli iki kişi, Hint restoranı ile iki iş yerinin önüne el bombası atarak kaçtı.

Başakşehir'de düzenlenen el bombalı saldırıda iş yerleri hasar gördü
[Fotograf: AA]

Gece saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Parkı Caddesi'ne plakası kapatılmış motosikletle gelen kar maskeli iki kişi, Hint restoranı ile yanında ve karşısında bulunan tadilat halindeki iş yerlerinin önüne el bombası attı.

El bombasının patlaması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. TEM Şube, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri çevrede araştırma yaptı.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan saldırı anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde olay yerine gelen şüphelilerden birinin bombayı attıktan sonra kaçması ve patlama yer alıyor.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK bugün toplanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:37
64 yaşındaki engelli adamı öldüresiye döven çocuklar tutuklandı
07:19
Tekirdağ'da iki grup arasında kavga: 11 yaralı
07:15
Havada tuvalet krizi
07:12
Beyaz Saray'dan Gazze'deki yardım görevlilerinin İsrail tarafından vurulmasına tepki
07:10
Peru'da lüks saat soruşturması: İçişleri bakanı istifa etti
07:02
İsviçre’de çığ felaketi: 3 ölü, 1 yaralı
Kazakistan’da su taşkını: 13 binden fazla kişi tahliye edildi
Kazakistan’da su taşkını: 13 binden fazla kişi tahliye edildi
FOTO FOKUS
Yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye personeli yaralandı
Yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye personeli yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ