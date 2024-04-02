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TRT Haber 02.04.2024 08:11

55 ilde "Narkoçelik-10" operasyonu: 250 zehir taciri yakalandı

55 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-10” operasyonlarında 1 ton 19 kg. uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 250 sokak satıcısı yakalandı.

55 ilde "Narkoçelik-10" operasyonu: 250 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; 615 ekip, 1542 personel ve 35 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Antalya, Samsun, Mersin, Kırklareli, Adana, Konya, Aydın, Karaman, Bolu, Çanakkale, Isparta, Van, Osmaniye, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Bursa, Kırıkkale, Hatay, Rize, Düzce, Bilecik, Malatya, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Trabzon, Tekirdağ, İstanbul, Adıyaman, Aksaray, Denizli, Kahramanmaraş, Yalova, Yozgat, Balıkesir, Mardin, Batman, Gümüşhane ve Eskişehir’de "Narkoçelik-10” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 1 ton 19 kg. uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 250 zehir tacirinin yakalandığı öğrenildi.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zehir tacirlerine sesleniyorum: Gençlerimizi zehirlemenize asla izin vermeyeceğiz, sizi tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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