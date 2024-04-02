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TRT Haber 02.04.2024 11:14

İlçe seçim kurullarına itiraz başvuruları bugün 15.00'e kadar yapılabilecek

Yerel seçim sonuçlarına ilişkin, ilçe seçim kurullarına yapılabilecek itiraz süreci devam ediyor. Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itirazda bulunulabilecek.

İlçe seçim kurullarına itiraz başvuruları bugün 15.00'e kadar yapılabilecek

Sandık kurullarının işlemlerine karşı ilçe ve il seçim kurullarına yapılacak itiraz ve şikayetlerle ilgili süreç devam ediyor.

Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itirazda bulunulabilecek.

İlçe seçim kurulları, 4 Nisan saat 17.00'ye kadar itirazları karara bağlayacak. İlçe seçim kurulları kararlarına itiraz süreci de 5 Nisan saat 17.00'de tamamlanacak.
Bu itirazlara il seçim kurullarının, 7 Nisan saat 17.00'ye kadar karar vermesi gerekiyor.

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya başvuru süreci 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek.

Olağanüstü itiraz ise 14 Nisan saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra YSK tarafından duyurulacak.

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