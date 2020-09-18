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İyi Parti Konya Milletvekili Yokuş koronavirüse yakalandı
İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ayrıca, son bir hafta içinde teması olan kişilerin de test yaptırmaları konusunda uyardı.
Milletvekili Yokuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailesi ile COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Doktorların gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ilaçla tedavilerinin evde izole olarak yapılmasına karar verdiklerini aktaran Yokuş, "Son bir hafta içerisinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizleri mutlu edecektir. Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
Etiketler: fahrettin yokuş koronavirüs COVID-19 testiSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 09:16
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