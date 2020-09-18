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Adıyaman kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında, Adıyaman kırsalında 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt ve sınır dışında aralıksız sürdürülüyor.
İçileri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında, Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.
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