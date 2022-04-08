Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 10:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İtalya ve İngiltere savunma bakanları Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları üçlü toplantıda İstanbul'da bir araya gelecek.
İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıya katılacak.
Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda, Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
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