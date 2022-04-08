Sözcü Kalın, İngiliz Financial Times Gazetesine, Ukrayna'daki son gelişmeler ve Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını değerlendirdi.

Buça ve Irpin'den ay başında gelen kan donduran görüntülerin yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sivillerin öldürülmesinin 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Kalın, "Fotoğraflardan dolayı hepimiz çok öfkelendik. İnsan hakları ihlalleri ve muhtemel savaş suçları. Sivillerin öldürülmesi gerçekten korkunç, tamamen kabul edilemez, insanlık dışı eylemler ve her kim yaparsa yapsın adaletin önüne getirilmeli" dedi.

"Buça'dan çıkan fotoğraflar müzakereleri olumsuz etkiledi"

Sözcü Kalın, Financial Times Gazetesine verdiği mülakatta, yaşanan son gelişmelerin, müzakere sürecini olumsuz etkilediğini belirterek, sahadaki gelişmeler, buça'dan çıkan fotoğraflar, müzakerelerin önceki gibi devam etmesini daha da zorlaştırdığını söyledi.

İbrahim Kalın, Türkiye'nin iki tarafı da müzakerelere devam etmeye teşvik ettiğini dile getirdi.

"Diplomasiye bir şans vermeliyiz" diyen Kalın, Rusya ve Ukrayna'nın Antalya ve İstanbul'daki müzakereleri takiben tekrar İstanbul'da bir araya gelmek konusunda anlaştığını belirtti.

"Bu savaşı bitirmek istiyoruz"

Türkiye'nin ara buluculuk çabalarını da değerlendiren Kalın, şöyle konuştu:

"Güvenlik garantisi konusundaki tartışmalar henüz erken bir aşamada. Ancak prensip olarak buna olumlu bakıyoruz çünkü bu savaşı bitirmek istiyoruz. Ukraynalılarla, ruslarla bu müzakereyi yaptık. Amerikalılar ve fransızlarla da müzakerede bulunduk, ancak imzamızı atmadan önce ordularımız tarafından üzerinde çalışılması gereken askeri detaylar var."

Kalın, Kırım ve Doğu Donbas bölgesiyle ilgili güvenlik garantileri ve toprak meselelerinin müzakerelerdeki ana meselelerden olduğunu vurguladı.