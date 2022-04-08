Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Görüşmede Bakan Akar, diplomatik çözüme yardımcı olmak ve can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.

Akar, özellikle Maripol başta olmak üzere sivillerin emniyetle tahliyesinin aciliyeti üzerinde durdu.

Bakan Akar, görüşmede Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha yineledi.