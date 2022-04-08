Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 09:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Akar, ateşkesin önemine bir kez daha vurgu yaptı, Türkiye'nin desteğini yineledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.
Görüşmede Bakan Akar, diplomatik çözüme yardımcı olmak ve can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.
Akar, özellikle Maripol başta olmak üzere sivillerin emniyetle tahliyesinin aciliyeti üzerinde durdu.
Bakan Akar, görüşmede Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha yineledi.
Etiketler: Son Dakika Hulusi Akar Ukrayna Rusya Donbas Milli Savunma Bakanlığı
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