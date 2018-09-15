İstinaf mahkemesi sayısı 11 oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yılla birlikte 5 Eylül'de Sakarya, 12 Eylül'de de Konya Bölge Adliye Mahkemesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Böylece Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun olmak üzere 9 ilde faaliyet gösteren, kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemelerinin sayısı 11'e yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günlük İcraat Programı'nda da istinaf mahkemesi sayısının artırılması yer almıştı.

İstinaf süreci nasıl başladı?

Adli yargıda 2004, idari yargıda ise 2014'te istinaf mahkemelerinin kurulması yasalaştı. 20 Temmuz 2016'da bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri faaliyete geçirildi.

İstinaf mahkemelerinin hizmet vermesiyle 2 dereceli yargılama dönemi başladı. Söz konusu mahkemelerin kurulmasıyla hak arama yollarının çoğaltılması ve hukuki güvencenin artırılması amaçlandı.

Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin kurulmasıyla yeniden yargılama yolunun önü açıldı, delillerin de tekrar değerlendirilmesine imkan sağlandı.

Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünün azaltılması amacıyla kurulan istinaf mahkemelerinin içtihat mahkemesi olması hedeflendi.

Kaynak: AA