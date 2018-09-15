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Bakan Soylu Erzurum'da Bölge Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 11 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarının katılımıyla "Bölge Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

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Bakan Soylu Erzurumda Bölge Güvenlik Toplantısına başkanlık etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da düzenlenen "Bölge Güvenlik Toplantısı"na katıldı.

Kentteki bir otelde Bakan Soylu'nun başkanlığında 11 ilin vali, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanlarının katılımıyla düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, toplantının bölgeye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Eşkıyanın beli kırıldı"

Bölgede terörle mücadelede büyük aşama kaydedildiğini vurgulayan Azizoğlu, şunları kaydetti:

"Toplumun, halkın devlete bakışı olumlu yönde çok fazla değişti. Şu anda bölgemizde eski dönemlerde PKK'nın en yoğun ve etkin olduğu bölge olan Karayazı ilçemiz dahil insanlarımız iş yerlerinde, dükkanlarında Türk bayrağını dalgalandırmakta ve bundan büyük gurur, onur duymaktalar. Eşkıyanın beli kırıldı. Bundan sonra hem terörle mücadelede hem de bölgenin kalkınması, geliştirilmesi, ekonomik anlamda refah seviyesinin artırılması hususunda hükümetimizin ortaya koyduğu çalışma çerçevesinde çalışmalarımız hızla devam edecektir."

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz ile Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize ve Trabzon illerinin valileri, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, kaymakamlar ve güvenlik bürokrasisi yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, erzurum
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