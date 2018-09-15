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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte Azerbaycan'a ulaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere özel uçak "CAN" ile saat 09.10'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve bazı ilgililer uğurladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakü'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSİ 11.30'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Haydar Alivev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.

Kaynak: AA

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