TSK Bakü'nün kurtuluş gününü özel bir kliple kutladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sosyal medya Twitter hesabından Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü ile ilgili bir video yayımladı.
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TSK'dan paylaşılan klipte, "Kafkas İslam Ordusu'nun Nuri Paşa (Killigil) komutasında Bakü'ye girişinin (15 Eylül 1918) 100'üncü yılı kutlu olsun" ifadesine yer verildi.
Azerbaycan/Bakü’nün Kurtuluş Günü— TSK (@TSKGnkur) 15 Eylül 2018
Kafkas İslam Ordusu’nun Nuri Paşa (KİLLİGİL) komutasında Bakü’ye girişinin (15 Eylül 1918) 100’üncü yılı kutlu olsun. pic.twitter.com/8DQlsKO4lN
Kaynak: TRT Haber