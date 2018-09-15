Türkiye Bakü'nün kurtuluşunun 100. yılını kutladı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakü'nün kurtuluşunun yıldönümünün kutlu olmasını diliyor, bu uğurda hayatlarını feda eden 1132 şehidimiz ile birlikte vatanları uğrunda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Açıklamada, 15 Eylül'de, Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden hemen sonra Osmanlı Devleti'nden yardım talep etmesi üzerine Azerbaycan'a gönderilen Nuri Killigil Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu öncülüğünde Bakü'nün kurtarılmasının 100'üncü yıl dönümünün kutlandığı hatırlatılarak, "Kafkas İslam Ordusu ve bu anlamlı yıl dönümü Türkiye ve Azerbaycan'ın 'iki devlet, bir millet" özdeyişinde ifadesini bulan kader birliğinin en önemli kilometre taşlarından birini oluşturmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bakü'nün kurtuluşu o dönemde, başkentin Gence'den Bakü'ye taşınmasının ve ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanmasının yolunu açmış, Azerbaycan'ın bugünkü sınırlarının çizilmesine de temel teşkil etmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın son aylarında seçkin askerlerden kurularak Azerbaycan'a gönderilen Kafkas İslam Ordusunun kazandığı bu büyük zaferin yıl dönümü, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın sembolü olarak müstesna bir yere sahiptir."

Yıldönümü vesilesiyle Bakü'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılacağı bir kutlama programının düzenleneceği de bildirilen açıklamada, bu kutlamalara Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin birlikte katılacağı bilgisi de yer aldı.

Kaynak: AA