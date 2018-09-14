Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Herkesin ortak kanaati çözümün askeri değil siyasi olması gerektiği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ev sahipliğinde Dolmabahçe Sarayı çalışma ofisinde düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık toplantısı, sona erdi. Toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın toplantı sonrası basın açıklaması yaptı. Kalın'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Ortak kanaat askeri değil siyasi çözüm"

Herkesin ortak kanaati çözümün askeri değil siyasi olması gerektiği.

"Genel bir mutabakat var"

İdlib, hassasiyetini korumaya devam ediyor. Bu konuda zaten bir mutabakat söz konusu. Özellikle İdlib'e yapılacak bir saldırının sonuçlarının çok ağır olacağı, hem insani krizlere yol açacağı hem yeni bir göç dalgasına sebep olacağı hem de devam etmekte olan siyasi süreçleri dinamitleyeceğine dair genel bir mutabakat var.

"Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti büyük önem arz ediyor"

Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Soçi'ye yapacağı ziyaret, sonrasındaki girişimler büyük önem arz ediyor.

"İdlib'de sivillerin ve muhaliflerin hedef haline getirilmesi kabul edilemez"

(İdlib) Oradan neşet edebilecek muhtemel güvenlik risklerini ortadan kaldırma konusunda Türkiye üzerine düşeni elbette yapacaktır ama bu gerekçeyle İdlib'in bombalanması, İdlib'de sivillerin ve muhaliflerin hedef haline getirilmesi kabul edilemez. Bunun yaratacağı sonuçları hepimiz biliyoruz.

Olası göç dalgası

Yeni bir göç dalgası sadece Türkiye'nin yükü olmayacaktır.

"Beklentimiz insani krizin çıkmaması"

Zirveyle ilgili olarak heyetler bu zirvenin sonuçlarını alacak ve liderlerine arz edecekler.

Beklentimiz tabii ki İdlib'te mevcut statünün şu haliyle korunması. Sivillerin korunması bir insani krizin çıkmaması. Bizim uluslararası toplumdan, liderlerden beklentimiz burada Türkiye'ye daha açık, net destek vermeleri.

Kaynak: TRT Haber, AA