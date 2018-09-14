Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından Başyazıcıoğlu Camii'ne geçti.

Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Aracı hareket ettiği sırada kendisine "Tayyip dede" diye seslenen çocuğu gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makam aracını durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukla bir süre konuştu ve oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile aynı makam aracıyla AK Parti Genel Merkezi'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve eski bakanlardan Taner Yıldız da eşlik etti.

Kaynak: AA