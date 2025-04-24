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Gündem
TRT Haber 24.04.2025 06:06

İstanbullular geceyi dışarıda geçirdi

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar, geceyi okul bahçeleri, parklar, spor salonları ve camilerde geçirdi.

İstanbullular geceyi dışarıda geçirdi
[Fotograf: AA]

Megakentte yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan ve evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirdi.

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İstanbul Valiliği'nin, "Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." açıklamasının ardından evlerine giremeyen vatandaşlar, parklarda, Millet Bahçesi'nde ve cami avlularında çadır kurarken, bazı vatandaşlar da, camiler ve spor salonları gibi kapalı alanları tercih etti.

İstanbullular geceyi dışarıda geçirdi

Kızılay ve AFAD, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etti. 

İstanbullular geceyi dışarıda geçirdi

Vatandaşlara çorba ikramı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından geceyi dışarda geçiren vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Vakıf görevlileri, deprem nedeniyle evlerine giremeyen ve geceyi açık alanda geçirmek için Esenyurt'taki Mehmet Akif Ersoy Parkı'na çadır kurar vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda geceyi geçiren vatandaşlara da Vakfın kurduğu dağıtım noktasında sıcak çorba ikram edildi.

Depremden etkilenen vatandaşlar için kapılarını açan Eyüpsultan'daki Rami Kütüphanesi'nde de Vakıf görevlileri tarafından sıcak çorba dağıtımı yapıldı.

İstanbullular geceyi dışarıda geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Depremin ardından İstanbul'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret ederek, ilgili bakanlar ve yetkililerden kapsamlı brifing aldı.

Daha sonra buradan ayrılan Erdoğan, depremin ardından Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vakit geçiren vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet edip çay içen Erdoğan, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

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