UEFA İstanbul Temsilciliği bugün açılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasındaki koordinasyonun hızlanmasının amaçlandığı temsilcilik, TFF Levent Kasrı binasında faaliyete geçecek.

Son yıllarda birçok uluslararası organizasyonun ev sahipliğini üstlenen İstanbul, Londra ve Brükse'den sonra UEFA temsilciliğinin açıldığı bir başka şehir olacak.

İstanbul, 2026 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

Ayrıca Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak

UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Bugün gerçekleştirilecek törende Erdoğan'ın yanı sıra UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları da yer alacak.