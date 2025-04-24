Açık 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.04.2025 06:01

UEFA İstanbul Temsilciliği bugün açılacak

UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak.

UEFA İstanbul Temsilciliği bugün açılacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasındaki koordinasyonun hızlanmasının amaçlandığı temsilcilik, TFF Levent Kasrı binasında faaliyete geçecek.

Son yıllarda birçok uluslararası organizasyonun ev sahipliğini üstlenen İstanbul, Londra ve Brükse'den sonra UEFA temsilciliğinin açıldığı bir başka şehir olacak.

UEFA İstanbul Temsilciliği bugün açılacak

İstanbul, 2026 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

Ayrıca Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak

UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Bugün gerçekleştirilecek törende Erdoğan'ın yanı sıra UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları da yer alacak.

ETİKETLER
UEFA
Sıradaki Haber
İletişim Başkanlığı'ndan "sondaj gemisinin depremi tetiklediği" iddiasına yalanlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:24
FBI, Michigan Üniversitesi'ndeki Filistin eylemleriyle bağlantılı aktivistlerin evlerine baskın yaptı
06:16
ABD'de Yale Üniversitesi, İsrailli bakanı protesto eden öğrenci grubunun statüsünü iptal etti
06:15
ABD'de 12 eyalet, Trump yönetimine dava açtı
05:35
Katil İsrail 12 yaşında Filistinli bir çocuğu öldürdüğünü kabul etti
05:22
Euro-Med: İsrail Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden ediyor
05:14
İstanbul'da evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar Fatih Camii'nde kalıyor
İstanbul için sakura vakti
İstanbul için sakura vakti
FOTO FOKUS
Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ