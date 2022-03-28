Türkiye, Rusya-Ukrayna arasındaki krizin sona ermesi için diplomatik çabasını kesintisiz sürdürüyor.

Savaş devam ederken müzakere için barış masası bu kez İstanbul'da kuruluyor.

Rus heyeti İstanbul'da

Rus heyeti, Ukrayna ile yarın yapılacak olan yüz yüze müzakere için İstanbul'a geldi. Ukrayna heyetinin de akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri yarın saat 10.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.

Erdoğan'ın 'barış' diplomasisi

Türkiye, savaşın başından bu yana ateşkesin sağlanması için yoğun diplomatik çabalarına devam etti. İki ülkeyle de temaslarını sürdürebilen sayılı ülkelerden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, krizin tarafları başta olmak üzere 20'yi aşkın dünya lideriyle birçok kez görüştü.

Müzakerelerde neler yaşandı?

Savaşın başından bu yana iki ülkenin temsilcileri birçok kez bir araya geldi. Taraflar ilk olarak 28 Şubat'ta Ukrayna-Belarus sınırında masaya oturdu, fakat görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Heyetler, 3 Mart'ta yeniden müzakere masasındaydı. İki taraf sivillerin tahliyesi için insani koridor kurulmasında anlaştı. Binlerce sivili kapsayan tahliyeler başladı.

İlk üst düzey görüşme Antalya'da

7 Mart'ta ise üçüncü kez görüşme gerçekleşti. Ancak bu görüşme de sonuçsuz kaldı.

Türkiye, savaşın iki tarafının dışişleri bakanlarını Antalya Diplomasi Forumu kapsamında 10 Mart’ta bir araya getirerek önemli bir diplomatik başarıya imza attı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın katıldığı toplantıda, savaşın sonlandırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Taraflar beşinci görüşmeyi 14 ve 15 Mart'ta video konferans yoluyla yaptı. Fakat yine sonuç alınamadı.

Bu görüşmenin ardından Türkiye bir kez daha devreye girdi. Bakan Çavuşoğlu, 16 Mart'ta Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi, barış mesajını yineledi.