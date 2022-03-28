Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Umman'a taziye mesajı
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, Umman'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Umman'ın Zahirah bölgesinde dün meydana gelen toprak kayması sonucu 6 işçi ölmüş, çok sayıda işçi de yaralanmıştı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, meydana gelen toprak kaymasının can kaybına ve yaralanmalara sebebiyet vermesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Yaşanan afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Umman hükümetine, halkına ve kederli ailelere başsağlığı diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyoruz."
Umman’da Yaşanan Heyelan Hk. https://t.co/WRkUvF9biB pic.twitter.com/klw1HQaEv2— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 28, 2022
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Heyelan Umman
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