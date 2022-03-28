Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar ve komutanlardan 'Ukrayna' konulu toplantı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi. Ayrıca faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.
Bakan Akar'ın faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, talimatlar verdiği video telekonferans toplantısına, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanları katıldı.
Toplantıda, Ukrayna'daki son durum da değerlendirildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.https://t.co/dg7hskGEfD#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/wdYQJrTQdG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 28, 2022
Etiketler: Hulusi Akar Yaşar Güler
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