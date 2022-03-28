Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, Avrupa Eğitim Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki mevcut iş birliği değerlendirilerek, yeni iş birliği olanakları ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'de mesleki eğitim politikaları ve uygulamaları konusunda bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katsayı engeli nedeniyle geçmişte bu alana yönelimin çok büyük ölçüde azaldığını, bu durumun meslek liselerindeki kaliteyi olumsuz etkilediğini, mezunlarının iş gücü piyasasının ihtiyacını karşılayamayacak hale geldiğini söyledi.

"Mesleki eğitimde gelişme kaydedildi"

Katsayı sorununun çözülmesinin ardından, sektör ile sıkı iş birliği kurularak mesleki eğitimde büyük gelişme kaydedildiğini belirten Özer, sektörün önde gelen temsilcileri ile imzalanan protokoller kapsamında müfredatın güncellendiğini, iş yeri eğitiminin sektör ile planlandığını, başarılı öğrencilere burs verildiğini, öğretmenlerin işbaşı eğitim ile desteklendiğini, mezunların istihdam fırsatlarının çoğaldığını kaydetti.

Bakan Özer, tüm bu adımlar sonucunda son iki yılda mesleki eğitime yönelimin önemli ölçüde arttığını vurguladı.

Meslek liselerinin döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesinin yükseltilerek, öğrencilerin işbaşında öğrenmelerinin sağlandığını aktaran Özer, bu yolla öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirirken ülke ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlandığını, 2021 yılında 1 milyar 162 milyon liralık üretim geçekleştiğini ifade etti.

Meslek liselerinin, salgın sürecinde maske ve diğer ürünleri üreterek toplum sağlığını desteklemesinin, meslek liselerine vatandaşın bakışını olumlu yönde etkilediğine işaret eden Özer, son iki yılda ortalama 200 patent aldıklarını kaydetti.

Başarılı meslek liselerinde 52 Ar-Ge merkezi kurulduğunu aktaran Özer, mesleki eğitim merkezlerinin önemine ve bu merkezlere verilen desteklere de değindi.

"Türkiye'ye büyük önem veriyoruz"

Avrupa Eğitim Vakfı Direktörü Xavier Matheu de Cortada ise Türkiye'ye büyük önem verdiklerini ve salgın sürecinden sonra ilk ziyaretlerini Türkiye'ye yaptıklarını ifade etti.

Mesleki eğitim alanında diğer ülkelerin danışabilecekleri bir bilgi merkezi haline gelmek için çalıştıklarını ve bu doğrultuda üye ülkelerin bilgi ve tecrübelerinden yararlandıklarını kaydeden Cortada, bu çerçevede iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla üye ülkelerin mesleki eğitim uygulamalarını izlediklerini, Osnabrück Deklarasyonu ve Politika Tavsiyeleri çerçevesinde izleme süreçlerinin devam ettiğini aktardı.

Görüşmede Cortada, Bakan Özer'i ETF merkezinin bulunduğu Torino'ya davet etti. Özer de programına uyması halinde böyle bir ziyaretten memnuniyet duyacağını ifade etti.

Heyetler arasındaki toplantıya, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener de katıldı.