İstanbul'da pazar günü Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlenecek

İnsan ve Medeniyet Hareketi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen STK temsilcileri, 5 Ekim Pazar günü Ayasofya Camii'nden Eminönü Meydanı'na yapacakları yürüyüşe katılım çağrısında bulundu.

Toplantıda konuşan Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, ambargonun kırılmasıyla ilgili Küresel Sumud Filosunun dünyanın farklı yerlerinden hareket ederek dün akşam itibarıyla Gazze açıklarına ulaştığını vurguladı.

Güney, 2 Ekim 2025'in siyonist rejimin denizden ambargosunun kırıldığı gün olarak tarihe geçtiğini, 2. ve 3. özgürlük filolarıyla hayırların devam edeceğini söyledi.

Platformun paydaşları olarak 5 Ekim Pazar günü saat 13.00'te Ayasofya Meydanı'ndan başlayıp Eminönü Meydanı'na yürüyeceklerini belirten Güney, "Saat 13.00'ten sonra İstanbul'daki tüm kardeşlerimizi bu kutlu eyleme davet etmek istiyorum. Bu eylem sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacak. İstanbul'un yanı sıra Ankara başta olmak üzere aynı gün Türkiye'nin 81 ilinde kardeşlerimiz basın toplantılarıyla, yürüyüşlerle, eylemlerle, dualarla, değişik etkinliklerle bugünün anısına hayırlı hizmetlerini yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Platform adına hazırlanan basın bildirisini okuyan Salih İnce, İsrail'in dün geceden beri Gazze'deki ablukayı delmeye çalışan aktivistlere saldırdığını dile getirdi.

"Platform olarak Sumud ve Özgürlük Filosu'nun girişimlerini destekliyoruz"

Bütün engellemelere rağmen Sumud Filosu'nun kararlılıkla yola devam ederken fiili olarak Gazze karasularına ulaşıldığını ve ablukanın delindiğini dile getiren İnce, "Bundan sonra insanlık vicdanı, ablukadaki bu sızıntıyı bir tufana dönüştürecek ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım girene kadar durmayacaktır. Filistin'e Destek Platformu olarak, Sumud ve Özgürlük Filosu'nun bu girişimlerini destekliyor, ablukayı delmek için çabalayan aktivistlerle dayanışmamızı ifade ediyoruz" diye konuştu.

İnce, 2 yıl önce Gazze'deki Filistin direnişinin, bölgenin ve dünyanın en büyük problemi haline gelen siyonist varlığa hayati darbe vurduğunu, 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı'nın, zulme ve adaletsizliğe karşı özgürlük tufanına dönüştüğünü anlattı.

İnce, Aksa Tufanı'nın yıl dönümüne ilişkin düzenleyecekleri destek yürüyüşüne vatandaşları, basın mensuplarını ve meslek odalarını davet ettiklerini söyleyerek, "Pazar günü öğle namazının ardından Ayasofya Camii'nden 'Özgürlüğe Yürüyoruz' şiarıyla başlayacak yürüyüşümüz, coşkulu kalabalıkla Eminönü Meydanı'nda yapılacak mitingle son bulacak. Ayrıca aynı gün tüm ülke sathında organize edilecek yürüyüş ve eylemlere tüm halkımızı davet ediyor ve Filistin direnişinin yanında saf tutmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Toplantıya, İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özden, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği Genel Başkanı Ebubekir Ceylan, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Koordinatörü Zafer Karamağara ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz de katıldı.