DMM, "Türkiye'den İsrail'e ticari gemilerin gittiği" iddiasını yalanladı

DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Küresel Sumud Filosu İsrail saldırısı altındayken, aynı bölgede Türkiye'den İsrail'e giden ticari gemilerin bulunduğu" ve dolayısıyla Türkiye ile İsrail arasında deniz ticaretinin sürdüğü şeklinde dolaşıma sokulan iddiaların kamuoyunu yanıltmaya dönük kasıtlı bir algı operasyonunun parçası olduğu belirtildi.

Türkiye'nin 2 Mayıs 2024'ten itibaren İsrail ile ihracat, ithalat ve transit ticaret işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurduğu, bu tarihten sonra gümrüklere yapılan çıkış bildirimleri ve ihracat beyannamelerinde İsrail'e yönelik herhangi bir işlemin bulunmadığı hatırlatıldı.

Alınan ilave tedbirler kapsamında İsrail bayraklı, sahipli veya iltisaklı gemilerin Türk limanlarına girişinin yasaklandığı, ayrıca İsrail'e gitmek üzere askeri yük taşıyan yabancı bayraklı gemilerin de Türk limanlarına yanaşmasına izin verilmediği belirtildi.

Yalnızca Filistin'e yardım veya ticaret yaptığını belgeleyen, her bir beyanı Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı tarafından tevsik edilen ve gemide İsrail'e yasaklı yük bulunmadığına dair taahhüt veren gemilerin limanlara girişine izin verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulamanın başladığı tarihten bu yana çok sayıda İsrail iltisaklı geminin Türk limanlarına girişi engellenmiş, talimatlara aykırı hareket eden Türk bayraklı gemiler hakkında bayraktan çıkarma işlemleri tesis edilmiştir. İddiaya konu edilen 7 geminin hiçbirinin Türkiye bandıralı olmadığı, 4'üne limanlarımızda herhangi bir yükleme yapılmadığı, birinin yalnızca başka limanlardan aldığı yükü ülkemize bıraktığı ve İsrail ticaretine aracılık etmediği anlaşılmıştır. Diğer 2 geminin ise liman çıkış beyanına aykırı şekilde Hayfa'ya gittiği için Türk limanlarına girişleri yasaklanmış olup ayrıca gerekli hukuki süreçler işletilmektedir. Sonuç olarak bu tür algı yönetimlerinin Türkiye'nin Filistin'e desteğini gölgelemeye dönük bilinçli bir kampanyanın parçası olduğu anlaşılmaktadır. Ülkemiz, Filistin halkının yanında durmaya ve kararlı tutumunu sürdürmeye devam etmektedir."